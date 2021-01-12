إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9589 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ491 ألف حالة، تعافي منهم 420 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3704 حالات على مستوى البلاد بعد تسجيل 59 حالة، بينما هناك 1027 حالة خطرة و247 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.