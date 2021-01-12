287 إصابة جديدة بـ«كورونا» في تايلاند خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات، القول إن الاصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات المصابة في تايلاند، منذ ظهور الفيروس في يناير من العام الماضي، إلى 10 آلاف و834 حالة.وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا في تايلاند، تاويسليب ويتسانيوتين، أن هناك 278 حالة إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.وقالت السلطات، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جدبدة بالفيروس، لتستقر حصيلة الوفيات بالفيروس عند 67 حالة وفاة.ومن المقرر أن تعمل السلطات في تايلاند على الحد من السفر بين المناطق التي تعتبر أكثر عرضة لتفشي موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد، وأن تمدد حالة الطوارئ المعلنة على مستوى البلاد لاحتواء انتشار الفيروس حتى أواخر شهر فبراير.