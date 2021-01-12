صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

عاد أدب الرحلات ممتعا من جديد، في السنوات الأخيرة، على يد مجموعة متميزة من الكتاب، منهم بلا شك الكاتبة هايدي عبد اللطيف، في كتابها المفاجأة "على خطى هيمنجواي في كوبا"، والذي قرأته مخطوطا، ويصدر قريبا عن "دار آفاق للنشر والتوزيع" بالقاهرة، بحماس شديد من الناشر مصطفى الشيخ الشريك المؤسس والمدير العام لآفاق ومعه الشريك المؤسس ومستشار النشر سوسن بشير التي تشكرها الكاتبة في مقدمة كتابها.تتبع الكاتبة في سرد شيق، يجمع بين أدب الرحلة والسيرة الذاتية والسرد الروائي، خطوات الكاتب العالمي الأمريكي الشهير إرنست هيمنجواي، الحاصل على نوبل للآداب، في كوبا التي اختارها وطنا ثابتا له لسنوات طويلة. ويعد كتاب هايدي عبد اللطيف نموذجا لتفسير عودة كتب أدب الرحلات كجنس أدبي مطلوب من القراء في العالم العربي. فما يقدمه الإنترنت اليوم من سياحة عبر شاشة الكمبيوتر تطال العالم كله، ربما يكون قد قضى على أدب الرحلات بمفهومه الضيق القديم من تقديم مكان بتفاصيله للقارئ، لكن العالم المفتوح الذي سهل وسائل السفر والتنقل والترحال فتح أفقا جديدا للكتاب المتميزين لنحت مفهوم جديد لأدب الرحلات في عصرنا، حيث كل كتاب تجربة فريدة من نوعها لن تتكرر، تشمل المكان والزمان ومشاعر الكاتب وخياله قبل واقعه في علاقة جدلية ممتعة، وهنا تأتي أضافة أخرى في كتاب هايدي عبد اللطيف الذي يدل عنوانه على محتواه "على خطى هيمنجواي في كوبا"، فبالإضافة لما سبق تأخذنا الكاتبة إلى كوبا محددة بعينها، هي كوبا هيمنجواي وحده. كثيرون من محبي الأدب يريدون بالتأكيد معرفة علاقة هيمنجواي بأماكنه الحميمة في كوبا؟ حيث هجر هيمنجواي وطنه الأول أمريكا وكذلك وطنه الثاني فرنسا، أو باريس تحديدا، ليعيش في كوبا سنوات طويلة أهدانا منها البعض من أهم أعماله. يقترب القارئ هنا من كوبا وهيمنجواي معا بعين هايدي عبد اللطيف، التي تلتقط الأهم والأكثر إمتاعا لتنقله إلى قارئها، مستخدمة قدرتها على الحكي واللعب بالخيال الحر الخلاق.ولمن يريد زيارة كوبا في المستقبل القريب أنصحه بشراء هذا الكتاب قبل قيامه برحلته. أنا شخصيا سأفعل هذا لو وجدت من يدعوني إلى زيارة إلى كوبا جزيرة أحلام الكاريبي، وأحلام المثقفين العرب من الستينيات حتى الآن، حيث تعد كوبا رمزا للثورة الاشتراكية في نظر الكثيرين، حيث المساواة بين البشر وعدالة التوزيع، حتى لو كانت الأحلام مجرد أحلام فقط.،"على خطى هيمنجواي في كوبا" سيصدر غدا عن دار آفاق للنشر والتوزيع وقوامه 280 صفحة من القطع الكبير.