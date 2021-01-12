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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يتوحش في اليابان.. والسلطات تخطط لتوسيع نطاق الطوارئ

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:55 ص
كورونا
كورونا
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قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، للمسؤولين التنفيذيين في حزبه الحاكم، إنه يُخطط لتوسيع نطاق حالة الطوارئ المعلنة بسبب جائحة فيروس كورونا، لتشمل محافظات أوساكا وكيوتو وهيوجو، وسط عودة ظهور الإصابات غرب اليابان.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن حاكمي محافظتي أيشي وجيفو أيضًا يخططان لمطالبة الحكومة المركزية بإدراج محافظيتهما الواقعتين وسط اليابان ضمن حالة الطوارئ الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العاصمة طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة تشيبا وكاناجاوا وسيتاما الجمعة الماضية.

ولفت أحد المشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي، إن سوجا أخبر المسؤولين التنفيذيين في الحزب خلال اجتماع إنه «ريد اتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كان سيضم المقاطعات الغربية الثلاث.

ووفقا لأحد النواب، صرح سوجا في اجتماع منفصل للائتلاف الحاكم بأن: «هنالك مناطق في البلاد، بما في ذلك أوساكا، شهدت ارتفاعًا في الإصابات، لذلك سننظر فيما إذا كنا سنوسع نطاق حالة الطوارئ».

وبحسب مصادر حكومية، يجري سوجا الترتيبات النهائية لإعلان حالة الطوارئ الجديدة في المقاطعات الثلاث غدا الأربعاء.

وأفادت المصادر بأن الحكومة اليابانية تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض حالة طوارئ في مقاطعتي أيشي وجيفو في نفس الوقت المقرر غدا.

وبموجب حالة الطوارئ، تحث السلطات الناس على البقاء في المنزل قدر الإمكان وتطلب من المطاعم والحانات بتقصير ساعات العمل، غير أنه لا توجد عقوبة لمن لا يمتثلون، على عكس إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها بعض دول العالم الأخرى.

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