«تنسيقية الشباب» تطلق صفحة خاصة بنوابها تحت قبة البرلمان

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صفحة جديدة خاصة بأعضائها في مجلس النواب والشيوخ، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتكون منصةً إضافيةً تركز على نشاطات ومجهودات النواب، إيمانًا منها بحق المتابعين في معرفة ما يدور بشكل دوري، واستكمالًا للثقة الكبيرة التي وضعها المواطنون في نواب التنسيقية، مما يحتم علينا إزالة كافة العوائق، وتعزيز التواصل الدائم بين المواطنين وبين النواب.وأضافت، أن نواب التنسيقية سوف يطلعون بشكل مباشر على هذه الصفحة ورسائل المتابعين، فالمبدأ لم يتغير، والوعود باقية، مؤكدين أن الجميع آمن بأننا نمثل "سياسة بمفهوم جديد"، والآن نستكمل الطريق، ونعدكم "ببرلمان بمفهوم جديد".لمتابعة الصفحة من