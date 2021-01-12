«عبدالعاطي»: استخدام أنظمة الري الحديثة يرفع الإنتاجية ويزيد من الأرباح

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعً، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المهندسين متعددي التخصصات الذين قاموا بتطوير تطبيقات نظم للرى الذكى، والتى تُسهم فى ترشيد المياه وزيادة انتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة، وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها.حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.وجرى خلال الاجتماع، استعراض تطبيقات الرى الذكى المنفذة فى العديد من الدول مثل التجارب المنفذة بمشروع مزارع بنجر السكر بمحافظة المنيا، ومزارع النخيل بمنطقة الإحساء في السعودية، ودراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الأنظمة الذكية في عدد من المناطق الريادية في مصر، تمهيدًا لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية حسب مساحة المزرعه والإمكانيات المادية والتعليمية، بحيث يكون النظام سهل الاستخدام ومناسب لجميع المزارعين طبقًا لإمكانياتهم.وأكد «عبد العاطي»، أن وزارة الموارد المائية والرى تًُشجع المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديثة والتي تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نجحت - وبأيدى مهندسيها - في إنتاج جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يُستخدم فى تحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة، ومدى احتياجها للرى من عدمه، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.