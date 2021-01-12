قبل ساعات من انطلاقها.. إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ«النواب»

تنطلق في الحادية عشر من صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وفقًا للدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الجديد.ويرأس الجلسة الافتتاحية وفقًا للأعراف البرلمانية أكبر الأعضاء سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، بمعاونة أصر عضوين وهما النائبان أبانوب عزت، وفاطمة سليم، وتتقيد الجلسة بعدد من الإجراءات وفقًا لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس، وتأتي كالتالي:يفتتح الرئيس الشرفي للجلسة فعالياتها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وعقب الانتهاء يبدأ الأعضاء في أداء اليمين الدستورية دون تعديل أو إضافة، يبدأه رئيس الجلسة ثم معاونيهم يليهم الأعضاء.وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية يشرع المجلس في انتخاب رئيسه ووكيليه، حيث تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويسمح لكل مترشح بأن يُعَرِف بنفسه حال طلبه ذلك، خلال المدة التي يقررها المجلس لكل منهم.ووفقًا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، يجري الانتخاب على منصبي الرئيس والوكيلين بالاقتراع السري المباشر، في الجلسة ذاتها وقد يمتد لأكثر من جلسة، ويبدأ بانتخاب الرئيس ثم للوكيلين، فيما يشترط لفوز كل منهم، الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.وبعد الانتهاء من فرز الأصوات، يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ليباشر مهامه الرئاسية فور إعلان انتخابه، ولمدة خمس سنوات.