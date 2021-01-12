رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يلقى الدعم من ارتفاع العائدات الأمريكية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:45 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
تمسك الدولار بمكاسب حققها على مدار أربعة أيام مقابل عملات مناظرة رئيسية، اليوم الثلاثاء، إذ دفعت احتمالات تقديم تحفيز مالي ضخم العائدات الأمريكية للارتفاع.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير الجاري، في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونجرس، "بتريليونات" من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي بلغه الأسبوع الماضي، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات واحدا بالمئة للمرة الأولى منذ مارس وارتفع 1.148 % أثناء الليل.

وفاق الدعم من ارتفاع العوائد حتى الآن المخاوف من أن الإنفاق الإضافي سيرفع مستويات الدين، ويثير تضخما أسرع وتيرة، وهو ما يؤدي في المعتاد إلى تقليص جاذبية العملة الأمريكية.

ويتوقع العديد من المحللين أن يواصل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي شهد نزول مؤشر الدولار ما يقرب من 7% في 2020، إذ أن التوسع في التحفيز وطرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا أديا إلى تألق توقعات الاقتصاد العالمي، ويميل المستثمرون إلى شراء الدولار حين يتطلعون إلى استثمارات أكثر أمنا.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.578 في التداولات الآسيوية، بعد أن ارتفع إلى 90.73 أثناء الليل للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر، ونزل المؤشر إلى 89.206 في السادس من يناير وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2018.

وقال أوسامو تاكاشيما، كبير إستراتيجي الصرف الأجنبي لدى سيتي جروب جلوبال ماركتس اليابان في طوكيو، "الأمر معقد بسبب أن ارتفاع العوائد الأمريكية يمنح الدولار دفعة، لكن التحفيز قد يدعم الأسهم الأمريكية، ويظل الدولار ضعيفا في الأمد المتوسط، سنظل نتوقع نزول الدولار والأصول الدولارية تبدو مرتفعة الثمن".

وأضافت العملة الأمريكية 0.1 % إلى 104.305 ين بعد أن زادت لأعلى مستوى في شهر عند 104.40 أمس الاثنين، واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.21425 دولار بعد أن نزل إلى 1.21230 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر.

وتجاهلت أسواق العملة تقريبا سعي الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب عقب حصار مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وفتح اليوان الصيني في التعاملات الفورية في الأسواق المحلية عند 6.4770 للدولار، وجرى تداوله عند 6.4712 للدولار في منتصف اليوم مرتفعا عن الإغلاق في أواخر الجلسة السابقة.

وجرى تداول عملة بتكوين الرقمية المشفرة عند 35.186 ألف دولار، إذ اعترى الفتور موجة ارتفاعها القوية منذ أن صعدت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 42 ألفا في الثامن من يناير.

موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

الأمير هارى وميجان يعودان إلى بريطانيا هذا الصيف

مادة تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وتعزز صحة الكبد

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 12-1-2021

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين

الحياة فى بساطتها وتلقائيتها تغزلها صفاء عبد المنعم فى داية وماشطة