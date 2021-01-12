الدولار يلقى الدعم من ارتفاع العائدات الأمريكية

تمسك الدولار بمكاسب حققها على مدار أربعة أيام مقابل عملات مناظرة رئيسية، اليوم الثلاثاء، إذ دفعت احتمالات تقديم تحفيز مالي ضخم العائدات الأمريكية للارتفاع.ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير الجاري، في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونجرس، "بتريليونات" من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي بلغه الأسبوع الماضي، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات واحدا بالمئة للمرة الأولى منذ مارس وارتفع 1.148 % أثناء الليل.وفاق الدعم من ارتفاع العوائد حتى الآن المخاوف من أن الإنفاق الإضافي سيرفع مستويات الدين، ويثير تضخما أسرع وتيرة، وهو ما يؤدي في المعتاد إلى تقليص جاذبية العملة الأمريكية.ويتوقع العديد من المحللين أن يواصل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي شهد نزول مؤشر الدولار ما يقرب من 7% في 2020، إذ أن التوسع في التحفيز وطرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا أديا إلى تألق توقعات الاقتصاد العالمي، ويميل المستثمرون إلى شراء الدولار حين يتطلعون إلى استثمارات أكثر أمنا.ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.578 في التداولات الآسيوية، بعد أن ارتفع إلى 90.73 أثناء الليل للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر، ونزل المؤشر إلى 89.206 في السادس من يناير وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2018.وقال أوسامو تاكاشيما، كبير إستراتيجي الصرف الأجنبي لدى سيتي جروب جلوبال ماركتس اليابان في طوكيو، "الأمر معقد بسبب أن ارتفاع العوائد الأمريكية يمنح الدولار دفعة، لكن التحفيز قد يدعم الأسهم الأمريكية، ويظل الدولار ضعيفا في الأمد المتوسط، سنظل نتوقع نزول الدولار والأصول الدولارية تبدو مرتفعة الثمن".وأضافت العملة الأمريكية 0.1 % إلى 104.305 ين بعد أن زادت لأعلى مستوى في شهر عند 104.40 أمس الاثنين، واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.21425 دولار بعد أن نزل إلى 1.21230 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر.وتجاهلت أسواق العملة تقريبا سعي الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب عقب حصار مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.وفتح اليوان الصيني في التعاملات الفورية في الأسواق المحلية عند 6.4770 للدولار، وجرى تداوله عند 6.4712 للدولار في منتصف اليوم مرتفعا عن الإغلاق في أواخر الجلسة السابقة.وجرى تداول عملة بتكوين الرقمية المشفرة عند 35.186 ألف دولار، إذ اعترى الفتور موجة ارتفاعها القوية منذ أن صعدت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 42 ألفا في الثامن من يناير.