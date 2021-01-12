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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أكسيوس»: ترامب ألقى باللوم في أحداث الكونجرس على «أنتيفا»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:44 ص
ترامب
ترامب
أمينة ذكى
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قال موقع أكسيوس الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، ألقى باللائمة على حركة "أنتيفا" اليسارية بشأن اقتحام الكونجرس خلال حديث خاص.

وكشف الموقع الأمريكي، أن ترامب رد على زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي، بأنه لم يقرر ما إذا كان سيتصل ببايدن أم لا.

ووفقا للموقع فقد أكد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب، أنه حث ترامب على تهنئة بايدن والاجتماع به، كما طالبه بالكف عن الحديث عن تزوير الانتخابات.

وفي سياق متصل، قال النائب الجمهوري توم ريد إنه سينضم لغيره من النواب، اليوم الثلاثاء، لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب لعلاقته بهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وأكد النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

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