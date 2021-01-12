حصيلة وفيات كورونا في أوكرانيا تتجاوز 20 ألفا

قال وزير الصحة الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 20019 حالة، بعد تسجيل 184 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضاف الوزير ماكسيم ستيبانوف، أنه تم تسجيل 5116 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و124 ألفا و430 حالة.