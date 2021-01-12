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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 ألفا و802 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:39 ص
ألمانيا
ألمانيا
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 12 ألفا و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و933 ألفا و826 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 891 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 41 ألفا و29 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و525 ألفا و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 334 ألفا و800 حالة نشطة في البلاد.

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