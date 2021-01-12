كوريا الجنوبية: واجهنا المزيد من قيود الاستيراد في 2020 بسبب كورونا

أعلنت الاتحاد الكوري للتجارة الدولية (كيتا) وهو هيئة تجارية رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد واجهت قيودا على وارداتها في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تصاعد نهج الحمائية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتعرض رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 228 لائحة استيراد من 27 دولة بحلول الجمعة الماضية، ارتفاعا بمقدار 17 لائحة مقارنة بالعام السابق، بينما واجهت البلاد 211 لائحة تصدير من 29 دولة في عام 2019، وفقا لبيان صدر عن الاتحاد الكوري للتجارة الدولية (كيتا) ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.وشملت القيود رسوم مكافحة الإغراق والتعريفات التعويضية والإجراءات الواقية بما يشمل التحقيقات في سلوكيات مشتبه فيها، وقد بلغ عدد حالات مكافحة الإغراق العام الماضي 169 حالة، والخطوات التعويضية والوقائية 10 و49 على التوالي.وبحسب المنتج، كانت القيود المفروضة على استيراد الصلب والمعادن هي الأعلى، حيث بلغ عددها 108، ثم على المواد الكيماوية بعدد 49 قيدا، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية بـعدد 26 قيدا. وفرض العدد الباقي من القيود على المنسوجات والسلع الكهربائية والإلكترونية.وفرضت الولايات المتحدة أكبر عدد من قيود الاستيراد على كوريا بلغ عددها 47، ثم جاءت الهند في المرتبة الثانية بفرض 34 قيدا، ثم كل من الصين وتركيا وكندا بـ17 و16 و13 قيدا على التوالي.