الرئيس السابق لـ «إيرباص» ينضم لشركة ناشئة للطائرات الكهربائية

انضم توم إندريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص، إلى شركة ليليوم الألمانية الناشئة لصناعة الطائرات الكهربائية.يذكر أن "إندريس" خبير مخضرم في صناعة الطائرات، أمضى أكثر من 3 عقود في هذه الصناعة منها 7 سنوات في رئاسة إيرباص حتى تقاعده منها عام 2019.وقال "أندريس" في بيان إن شركة ليليوم أثارت إعجابه بتركيزها على رحلات الطيران الداخلية الصديقة للبيئة، وشركائها الأقوياء وعلاقتها الوثيقة مع وكالة السلامة الجوية الأوروبية.يذكر أن ليليوم تأسست عام 2015 بهدف تشغيل طائرات صغيرة ذات5 مقاعد بمحركات كهربائية تماما في خدمة التاكسي الطائر، ووقعت اتفاقات مع مطاري دوسلدورف، وكولون بون في أوروبا، وأورولاندو بالولايات المتحدة لافتتاح مراكز لها فيها.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة ليليوم أصبحت شركة ناشئة بقيمة سوقية تبلغ أكثر من مليار دولار، بعد حصولها على تمويلات بقيمة 275 مليون دولار في عمليتي تمويل بمشاركة شركات مثل تينسنت هولدنجز، ثم بايلي جيفورد أند كو.وقال دانيال فايجاند، الرئيس التنفيذي لشركة ليليوم، في مقابلة إعلامية "توم إندريس يوفر لنا خبرة هائلة من أكبر برامج الصناعات الجوية العالمية، وإدارة إحدى أكبر شركتين للصناعات الجوية في العالم".