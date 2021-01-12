ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

قال جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في حديث عبر الإنترنت بخصوص جائحة فيروس كورونا، إنه ثبتت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييجو بالفيروس بعد سقوطهما مريضتين، وإن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضا.وأضاف حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه ما زال يجري تحري مصدر العدوى، لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.