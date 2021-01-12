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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ 170 قطعة فريدة.. تفاصيل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في أمريكا وأوروبا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:33 ص
معرض رمسيس
معرض رمسيس
أمينة ذكى
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قال موقع المونيتور الأمريكي، أنه على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، إلا أن مصر تعمل على إحياء قطاع السياحة، عن طريق رحلة لعدد من القطع الاثرية الرائعة في 5 مدن بارزة في أوروبا والولايات المتحدة.

و وافقت وزارة السياحة والآثار المصرية على جولة استعراضية خارجية بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة" من نوفمبر 2021 حتى فبراير 2025، ويقام المعرض في 5 مدن بارزة في الخارج، ثلاث منها في الولايات المتحدة.

وسيتم عرض مجموعة المعرض في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية في هيوستن، ومتحف دي يونغ التذكاري في سان فرانسيسكو، وقلعة سوندرز في بارك بلازا في بوسطن، ومركز المعارض في لندن وقاعة لا فيليت في باريس، كما أقيم معرض مماثل في متحف "Volklinger Hutte" في ألمانيا من مايو 2019 حتى أبريل 2020.

يذكر انه في الفترة من 23 مارس إلى 22 سبتمبر 2019، أقامت قاعة لا فيليت في باريس معرضًا بعنوان "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي"، والذي عرض أكثر من 150 قطعة واستقبل 1.42 مليون زائر، محطمًا الرقم القياسي لحضور معرض في فرنسا.

وقال رئيس قسم المتاحف في وزارة السياحة والآثار، مؤمن عثمان، لـ "المونيتور": "تساعد المعارض الدولية في تسويق المنتج الثقافي المصري، ونشر الثقافة والتاريخ المصريين، ونجني فوائد مالية من القيام بجولة في هذا المعرض، مضيفاستشمل مجموعة المعرض بعض القطع الأثرية الجديدة المختلفة عن سابقاتها، حيث ستتم إضافة بعض المجموعة القديمة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير".

و تابع "سيستمر المعرض قرابة ستة أشهر في كل مدينة شهر أو شهرين، للاستعدادات للنقل من مدينة إلى أخرى".

وقال خبير الآثار المصري علي أبو دشيش لـ "المونيتور": "سيتيح المعرض للكثير من الناس فرصة التعرف أكثر على التاريخ الفرعوني دون زيارة مصر وهذا قد يجذب المزيد من السياح لزيارة مصر ".

كما سيعرض المعرض 170 قطعة أثرية فريدة من نوعها بما في ذلك تمثال ذهبي نقي لخفرع، من المملكة القديمة (2522-2496 قبل الميلاد) وهو أقدم تمثال معروف للملك، وخاتم من الأسرة الثامنة عشر (1350-1333 قبل الميلاد) عليه صورة الملكة نفرتيتي، وتمثال حتحور الآلهة الذي يرمز إلى الحب والجمال والفرح والرقص والفنون الموسيقية حسب المعتقد الفرعوني.

كما سيتم عرض عقد مصنوع من الذهب والخرز الخام، يعود تاريخه إلى عام 1550 قبل الميلاد ويعتبر رمزًا للحماية أو الحظ.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض عقد من عصر رمسيس السادس (1140-1132 قبل الميلاد)، وهو مصنوع من صفين من الخرز الذهبي واللازورد مع نسر ذهبي معلق في النهاية، كما تضم المجموعة أيضًا زجاجة عطر عمرها ألف عام والعديد من العملات الذهبية.

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