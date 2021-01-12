692 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 163 ألفًا و711 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية على موقعها الإلكترون، إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 761 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و843 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا، لايزال يقف عند 23 ألفا و403 حالات، منهم 283 مريضًا في حالة حرجة.