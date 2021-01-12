معها 9 كيلو حشيش وجرينوف.. جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثتين في أطفيح

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثتين مدفونتين في صحراء أطفيح.كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغا من عدد من العاملين بالمحاجر لمباحث أطفيح يفيد بالعثور على أسلحة وحشيش في عشة بمنطقة جبلية، وانتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص العثور على جثتين فى حالة تحلل.وتبين من معاينة المكان العثور علي "عشة" من الخوص تحتوي على مصنع لإنتاج مخدر الحشيش، وبه (9 كيلو من الحشيش المخدر بالإضافة إلى كمية من الأسلحة المدفونة عبارة عن 7 أسلحة أر بي جي، وسلاحين جرينوف، وسلاح آلي).و وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث، يقوده اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، تتضمن خطته فحص عدد من المشتبه بهم من المترددين على المنطقة وتجار المواد المخدرة بعد أن عثرت القوات على كمية من الأسلحة النارية والحشيش فى عشة بجوار مكان دفن الجثث.و انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة لمكان الواقعة وقررت عرض الجثث على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وحرزت النيابة الأسلحة والمضبوطات والحشيش.