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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: شركات ترامب الاقتصادية تواجه مقاطعة من الشركات العالمية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:53 ص
ترامب
ترامب
هدير سند
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كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي، تجنبت شركات ومؤسسات كبرى التعاطي مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومع بعض أنصاره، حيث فقد ترامب في غضون أربعة أيام لاعبين رئيسيين دعموا ترامب في السابق، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز".

وقامت منصة شوبيفاي بحذف متجرين تابعين لحملة ترامب والتي تبيع عدد من البضائع مثل قبعات عليها شعار ترامب "اجعل أمريكا عظيمة".

وقالت المنصة إنها لا تتسامح مع تلك النوعية من الأعمال التي تحرض على العنف والشغب وما فعله الرئيس ترامب غير مقبول لدينا ونتيجة لذلك أغلقنا المتاجر التابعة له.

كما تسعى مؤسسات أخرى مرتبطة بـ "ترامب"، بما في ذلك دويتشه بنك، أكبر مقرض للرئيس، وبنك سيغناتشر الذي أغلق حسابين لترامب، إلى النأي عنه وعن مؤسسات أعماله.

وتزامن هذا مع تجريد بعض الجامعات للدرجات الفخرية التي منحت للرئيس ترامب، مع تهديد بعض الجمهوريين البارزين بترك الحزب، وأعلان نقابة المحامين في ولاية نيويورك أنها بدأت التحقيق مع المحامي الشخصي ترامب، رودولف جولياني، مما قد يؤدي إلى عزله من المجموعة.

وفى الوقت الذي يسعى فيه الديمقراطيون بمجلس النواب لعزل ترامب، تعهدت أكثر من عشر شركات كبيرة بحجب تبرعات سياسية معينة، وقالت كوكا كولا انها ستوقف التبرعات من لجنة العمل السياسي، قائلة في بيان لها " ان هذه الاحداث سوف نتذكرها طويلا وستدخل فى قراراتنا المستقبلية المتعلقة بالمساهمات المالية.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه من المتوقع أن يستمر الضرر مع إعادة تقييم مختلف الشركات والصناعات لعلاقتها مع ترامب وأعماله العائلية.

وقالت سلسلة الفنادق العملاقة ماريوت إنها ستوقف أيضا التبرعات للجنة العمل السياسي التابعة لها "لأولئك الذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات"، في إشارة إلى الجمهوريين في الكونجرس الذين انضموا إلى مزاعم ترامب الكاذبة بتزوير الانتخابات.

كما أصدرت مجلة فوربس الأمريكية "تحذيرا" للشركات التي ستسعى لتوظيف مسؤولين عملوا بإدارة ترامب من التعرض إلى "الإضرار بالسمعة
أعلنت "جمعية لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية" و"نادي الغولف الملكي القديم"، أنهما سيقاطعان مضمارين يملكهما ترامب في أعقاب اقتحام مؤيدين له مقر الكونجرس.

وقالت الجمعية إنها لن تقيم بطولتها، أميركا المفتوحة، لعام 2022 في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر بعد تصويت مجلس إدارتها.

وقال رئيس الجمعية جيم ريتشرسون في مقطع مصور معلنا القرار: "لقد أصبح جليا أن إقامة بطولة جمعية لاعبي الغولف المحترفين في مضمار ترامب في بيدمينستر ستلحق ضررا بالجمعية".

وبعد ساعات حذا "نادي الغولف الملكي القديم" حذو الجمعية، قائلا إنه لن ينظم أي بطولات في المستقبل المنظور على مضمار تيرنبيري للغولف الذي يملكه ترامب في اسكتلندا.

ومع إغلاق منصات التواصل الاجتماعي لحسابات ترامب فإن الخطط الرامية إلى إطلاق منصة إعلامية لترامب ستواجه عقبات، إذا سعى إلى إنشاء شبكة محافظة جديدة، أو الانضمام إلى شبكة قائمة مثل OAN أو Newsmax، فإنه لا يمكن ضمان بقاء المعلنين من الشركات الخاصة ودعمهم لمثل تلك الخطوة.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن العلامة التجارية لترامب التي تستند إلى الفخامة والنخبوية والزبائن الأثرياء، قد لا تتعافى بالكامل من تداعيات اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

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