سلطات أرودغان تعتقل مسنًا عمره 84 عامًا

أعادت السلطات التركية اعتقال نصرت موغلا، البالغ 84 عاما، لتنفيذ مدة عقوبته البالغة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة الصلة بحركة الخدمة، وفقا لجريدة زمان التركية.وكانت السلطات التركية تحاكم "موغلا" وهو خارج السجن بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها، وتسببت مشاهد اعتقاله في تأنيب ضمير الرأي العام التركي.واعتقلت الحكومة التي رفضت اعتقال مدبري انقلاب 28 فبراير 1997 على أساس أنهم تجاوزوا السبعين من العمر، المسن نصرت موغلا، رغم أنه ينفي صلته بالانقلاب المزعوم في 2016.وتقول أسرة عامل الأحذية نصرت موغلا إنه يستخدم 14 دواءً في اليوم للقلب وضغط الدم والروماتيزم والبروستاتا ومشاكل الكلى واضطراب توازن الدماغ.ونصرت حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و3 أشهر لاستثماره أموالًا في بنك آسيا، كما أنه أسس جمعية تسمى "نيو باهار" (الربيع الجديد).