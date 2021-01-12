المفوضية الأوروبية: لم نلتق أى إخطار لاستنئاف المحادثات بين اليونان وتركيا

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي إخطار رسمي باستئناف المحادثات التركية اليونانية، لكنه تطور يتوقعه؛ لأن العلاقة متوترة بين كلا من اليونان وتركيا، كما أن الممارسات التركية مصدر إزعاج للاتحاد الأوروبي بأسر، وفقًا لما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.وأضاف ستانو، أن تهدئة التوترات وتطبيع العلاقات بين اليونان وتركيا «جزء مهم جدًا» من تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.كما أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمفوضية، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، سيزور بروكسل في 21 يناير للاجتماع مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.يسعى الاتحاد الأوروبي إلى «نهج بناء» تجاه تركيا، وفقًا لستانو، وكان المؤتمر الهاتفي الذي عقد يوم السبت بين رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وبوريل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان جزءًا من الجهود المبذولة لنقل رسالة خفض التصعيد التي ستؤدي إلى لمزيد من التعاون البناء.يأتي هذا في أعقاب اعلان تركيا أمس الإثنين عن عقد جلسة مباحثات مع الجانب اليوناني الشهر الجاري.