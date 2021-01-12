شرطة الكابيتول: لن يسمح بوصول الجمهور للمبنى أثناء تنصيب بايدن

قالت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان إنه لن يسمح للجمهور بالوصولإلى مبنى الكابيتول خلال تنصيب جو بايدن لرئاسة للولايات المتحدة في 20 يناير.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تولت بيتمان قيادة شرطة الكابيتول بدلا من ستيفن سوند الذي استقال وسط انتقادات لتعامل الشرطة مع مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.وقالت إن أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الاتحادية والمحلية تعمل معا وأن هناك خططا شاملة ومنسقة لضمان السلامة.وأضافت أنه تم إيقاف عدد من عناصر الشرطة عن العمل مع استمرار التحقيقات في أعمال الشغب التي جرت في 6 كانون ثانيناير.