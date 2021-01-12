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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاز 22 عاملًا إثر انفجار بمنجم للذهب فى شرق الصين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:45 ص
انفجار بمنجم للذهب
انفجار بمنجم للذهب
وكالات
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أعلنت السلطات الصينية الثلاثاء أنّ 22 عاملًا محتجزون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة إثر وقوع انفجار في منجم للذهب قيد الإنشاء في شرق البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الانفجار وقع عصر الأحد في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونج.

وألحق الانفجار أضرارًا بالغة بالسلالم المؤدّية إلى قاع المنجم كما أدّى إلى انقطاع كابلات الاتصالات، ممّا حرم فرق الإنقاذ من إمكانية التواصل مع العمّال المحتجزين.

ولم تحدّد السلطات على أي عمق احتجز عمال المنجم المملوك من شركة "شاندونج ووتسايلونج إنفستمنت".

والصين هي أكبر منتج للذهب في العالم، وفي العام 2019 استخرج من مناجمها 11% من إجمالي الإنتاج العالمي من الذهب، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وفي 2016 بلغ عدد مناجم الذهب في الصين أكثر من 3000 منجم، وفقًا لدراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الوطنية.

وحوادث المناجم شائعة في الصين، ذلك أنّ القطاع يعاني من تراخٍ في التزام إجراءات السلامة والتقيّد بالقوانين والقواعد المتّبعة.

وفي ديسمبر الفائت لقي 23 عاملًا حتفهم في حادث وقع في منجم للفحم في تشونجتشينج في جنوب غرب البلاد.

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