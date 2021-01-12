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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يزور بروكسل ليعيد التأكيد على علاقة واشنطن مع الناتو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:17 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بروكسل هذا الأسبوع لمقابلة قادة حلف شمال
الأطلسي (ناتو)، في زيارة ربما تكون الأخيرة له كوزير للخارجية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن بومبيو سيعيد التأكيد على "دعم الولايات المتحدة الراسخ للناتو" وكذلك الشراكة بين الولايات المتحدة وبلجيكا خلال زيارة تستغرق يومين.

وسيلتقي بومبيو كذلك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ووزيرة خارجية بلجيكا.

وجاء في البيان أن "بومبيو سيلقي الضوء على الأهمية الدائمة للشراكة عبر الأطلسي، ويدافع عن نجاح الناتو المستمر في حماية المجتمع عبر الأطلسي والتكيف مع التحديات الأمنية الجديدة، ويعيد التأكيد على متانة العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وبلجيكا".

وتوترت علاقة الولايات المتحدة مع حلف الناتو في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي انتقد مرارا دولا أوروبية لعدم إنفاقها ما يكفي لدعم الحلف الدفاعي.

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