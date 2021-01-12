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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كوفيد-19

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:15 ص
ملك ماليزيا
ملك ماليزيا
وكالات
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أعلن ملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الثلاثاء، حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي يهدّد تفشّيها بانهيار النظام الصحي في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الديوان الملكي في بيان إنّ السلطان "يرى أنّ تفشّي كوفيد-19 في البلاد يمرّ بمرحلة حرجة للغاية وأنّ هناك حاجة لحالة الطوارئ".

وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين طلب من الملك خلال اجتماع الإثنين فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح الديوان الملكي في بيانه أنّ حالة الطوارئ تسري لغاية الأول من آبأغسطس لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا ما تباطأت وتيرة انتشار الفيروس،

ويسمح إعلان حالة الطوارئ بتعليق عمل البرلمان وسائر الأنشطة السياسية في البلاد، في وقت تبدو فيه حكومة محيي الدين التي لم يمض على تشكيلها أكثر من 10 أشهر في وضع سياسي لا ينفكّ يزداد صعوبة.

ومن المرجّح أن يثير فرض حالة الطوارئ في البلاد اتّهامات للحكومة بالسعي لتقويض الديموقراطية.

وأتى فرض حالة الطوارئ غداة تحذير محيي الدين المواطنين من أنّ نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار، وفرضه قيودًا صارمة على تنقّلات السكان في أكثر من نصف أنحاء البلاد بما في ذلك إغلاق الشركات والمتاجر غير الأساسية.

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