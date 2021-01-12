سلبية المسحة الأخيرة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا

كشف الإعلامي ممدوح موسى عن الحالة الصحية للفنانة يسرا والتي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعد أن ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بها إيجابية وذلك منذ ما يقرب من 14 يومًا.وقال ممدوح موسى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حمدالله على سلامة حبيبة قلبي يسرا وربنا هو الشافي المعافي سلبي الحمد لله".وتستعد النجمة يسرا خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد مع شركة العدل جروب وهو العمل الذي يحمل اسم "تسليم أهالي" وهو اسم مؤقت حيث لم يتم اختيار الاسم النهائي للعمل حتى الآن؛ وهو العمل الذي تقدمه في رمضان 2021 بعد آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان الماضي 2020.