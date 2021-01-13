طارق على: فخور بالحصول على جائزة «شاعر المسرح».. حوار



الكاتب والشاعر الغنائي طارق علي، المولود بمدينة بورسعيد والحاصل على الكثير من الجوائز وآخرهم جائزة "شاعر المسرح" عن عرض وأشعار مسرحية "المتفائل" والتس سلمتها له وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم منذ أيام قليلة.. طارق ترك مدينة المولد ببورسعيد مصرًا على الانطلاق خارج السرب ومحلقًا في سماوات القصيدة.. مسرحي وغنائي تراكم خبرات من مدارس شتى تأثر بها ومن خلال عالمه بأسماء فارقة أمثال: سيد حجاب وبيرم التونسي وصلاح جاهين.. "الدستور" التقت بـ"شاعر المسرح" في حوار عن الفن والثقافة والإبداع.. وإلى نص الحوار.



بعد حصولك على جائزة "شاعر المسرح" في المهرجان القومي للمسرح في نسخته الأخيره عن عرض "المتفائل".. ماهو إحساسك؟

بالطبع فخور جدًا بحصولي على هذه الجائزة خصوصا أنها جائزة مستحدثة وتمنح لأول مرة في تاريخ المهرجان.. وهذا أن دل فيدل على أن عنصر الدراما المغناه أصبح له وجود فعال داخل أعمالنا المسرحية خصوصا أن النقاد باتوا يشكون كثيرًا من غياب المسرح الغنائي ووجود هذه الجائزة دليلًا على عودة المسرح الغنائي فقد تنافس عليها ثلاثة عروض غنائية واقتنصها المتفائل.



طارق على

ماذا تمثل لك الجائزة، خاصة أنها جاءت في ظل وباء كورونا وتوقف غالبية النشاطات الثقافية؟

بالفعل جاءت الجائزة في ظروف صعبة يمر بها العالم كما ذكرت.. ودعني هنا اتحدث عن المهرجان نفسه.. فالمهرجان واجه الكثير من المعوقات وتم تأجيله ثلاث مرات وكان مهددا بالإلغاء ولكن في وجود وزيرة فنانة مثل الدكتورة إيناس عبدالدايم.. قبلت هذا التحدي الصعب لما كان للمهرجان وجودا هذا العام فهي التي أعطت للقائمين عليه إشارة التحدي.. وأيضًا وجود إدارة محترفة واعية على رأسها الفنان القدير يوسف لإسماعيل رئيس المهرجان الذي حمل على عاتقه هو وفريق عمله المحترف كل بإسمه هذه المغامرة الصعبة..وبرغم كل الظروف والمعوقات أرى ويرى الكثيرون أن هذه الدورة من أنجح الدورات للمهرجان، وقطعا كل جائزة حصل عليها مبدع من هذه الدورة ستمثل له الكثير وستظل في ذاكرة المسرح عموما وذاكرة المهرجان على وجه الخصوص.

طارق على



ماهو ملاذ الشاعر طارق علي وفي أي المسارات الشعرية يجد ذاته؟

أجد نفسي في كتابة الدراما الغنائية للمسرح أكثر.. فهي تحمل في طياتها براح القصيدة وبساطة الأغنية.. فالدراما الغنائية عالمها الخاص الذي يسكن بداخله شخوص ومواقف وملامح مختلفه تجعلني أبحر في أكثر من ذات وأكثر من مكان بل أكثر من عالم.. أجدني اعبر من ذاتي التي اعتادت كتابتها في القصيدة لذوات كثيرة تجعلني أوسع رؤية من رؤيتي المحدودة لعالمي الضيق.

طارق على

حدثنا عن رؤيتك لدور وزارة الثقافة في الحركة المسرحية خصوصًا في ظل جائحة كورونا؟

اهتمام الدولة اليوم بالمسرح ممثلا في جهته الإنتاجه وهي وزارة الثقافة أصبح أكثر مما كان.. ويؤكد كلامي هذا أن الدولة من خلال وزارة الثقافة ورغم الظرف العالمي الراهن استطاعت أن تقيم أكثر من مهرجان وأكثر من فاعلية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في تلك الفاعليات.. ومنها مهرجان المسرح التجريبي والذي يعتبر أول مهرجان مسرحي ينعقد في ظل الأزمة على مستوى العالم، وأيضًا مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والذي استقبل فرقا مسرحية لأكثر من دولة ليثبت أن مصر نافذة العالم في الفنون ثم يأتي المهرجان القومي للمسرح الذي عُرض من خلاله 29 عرض مسرحي للجمهور، بالإضافة إلى مشروع مسرح أون لاين والذي تبنته وزيرة الثقافة في صورة حل بديل لإغلاق المسارح في بداية الازمة وعرض من خلاله أكثر من ٣٠ عرض مصور على قناة الوزارة أون لاين.



طارق على



الشاعر طارق علي.. لمن يهدى الجائزة وكيف ترى خطواتك القادمة؟

أهدي الجائزة لثلاثة.. أولهم: أمي التي ساندتني كثيرا ولم تبخل علي بأي دعم طيلة مشواري؛ فهي أكثر الناس إيمانا بي، ثانيهم: ابنتي سما والتي طالما رأتني فنانا ولم ترني غير ذلك؛ فهي تطالبني دائما بالتحقيق والتحقق، وأنا وعدتها أني لن أخذلها، ثالثا: فريق عمل المتفائل كله وعلى رأسهم مخرج العرض إسلام إمام؛ فهو شريك أصيل أن لم يكن صاحب الجائزة الأول، فلولا وعيه ودرايته الكاملة بحساسية الغناء في المسرح ودقته في اختيار أماكن الغناء في الدراما لما حصلت على تلك الجائزة؛ فالجائزة هي جائزة للعرض بكل عناصره فقط وضع اسمي عليها.



طارق على