كوريا الجنوبية تسجل 537 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 69 ألفا و561 مصابا.كما سجلت البلاد 25 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك إلى 1165 وفاة.