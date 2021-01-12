الجزائر: استلام الشحنة الأولى من لقاح كورونا نهاية يناير

أكدت وزارة الصحة في الجزائر أن استلام الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا سيكون في نهاية يناير الجاري، مؤكدة التزامها بـ "إعلام المواطنين فور استلامه".كان جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا كشف في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية في وقت سابق الإثنين، أن الشحنة الأولى من لقاح "سبوتينك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل الجزائر يوم 12 أو 13 يناير الجاري، لافتا إلى أن الشحنة الأولى تضم 500 ألف جرعة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء الإثنين، أن تصريحات فورار" تم تفسيرها بشكل خاطئ"، وأنه "بأي حال من الأحوال لم يؤكد استلام اللقاح المذكور".يشار إلى أن وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أعلنت الأحد، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التطعيم في البلاد.وسجلت الجزائر حتى يوم الاثنين 102369 إصابة و2812 وفاة مقابل 69 ألفا و403 حالة شفاء بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.