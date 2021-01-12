ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة فى كوريا الجنوبية بنسبة 54% فى 2020

ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية بنسبة 54%، لتتجاوز 200 ألف وحدة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات صناعية، اليوم الثلاثاء.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن تلك الزيادة تعود إلى الدعم المالي، وتحسين البنية التحتية للشحن.ونقلت الوكالة عن بيانات للشركات ورابطة مستوردي وموزعي السيارات في كوريا، أن شركات صناعة السيارات باعت 213 ألفًا و264 سيارة صديقة للبيئة العام الماضي، مقارنة بـ 138 ألفًا و957 سيارة العام السابق.وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها شركات صناعة السيارات عن بيع أكثر من 200 ألف سيارة صديقة للبيئة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.ومن المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الصديقة للبيئة زيادة ملحوظة في العام الجاري، حيث تخطط شركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية لإطلاق المزيد من الطرازات الكهربائية.