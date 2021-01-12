تقرير: الفعالية العامة للقاح كورونا فاك الصينى لم تتجاوز 60 بالمئة

نقلت شبكة UOL البرازيلية عن مصدرين مطلعين أن الفعالية العامة للقاح "كورونا فاك" الذي تطوره شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية لم تتجاوز 60 بالمئة خلال التجارب السريرية في البرازيل.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" في المقابل، قال مركز "بوتانتان" الطبي في ساو باولو إن تقرير شبكة UOL يتضمن "تكهنات بحتة".وأضاف المركز الذي عقد شراكة مع "سينوفاك بيوتيك" لإنتاج اللقاح في البرازيل، أنه يخطط لنشر نتائج الفعالية العامة يوم الثلاثاء.وتستعد البرازيل وإندونيسيا اللتان تسجلان أكبر عدد إصابات بالمرض في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا للبدء في طرح اللقاح الصيني هذا الشهر.وتراقب دول كثيرة نتائج فعالية اللقاح عن كثب لبدء عمليات تحصين واسعة النطاق، بعد أن قال باحثون أتراك في ديسمبر إن اللقاح أظهر فاعلية بنسبة 91.25 بالمئة بناء على بيانات أولية.