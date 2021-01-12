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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعلن البدء فى تحصيل رسوم جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:06 ص
دولارات
دولارات
وكالات
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أفادت هيئة الجمارك الأمريكية، بأنها ستبدأ يوم الثلاثاء في تحصيل الرسوم الجديدة على منتجات فرنسية وألمانية، مثل أجزاء الطائرات والنبيذ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" هذا القرار هو الأحدث في المعركة التجارية المحتدمة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي منذ 16 عاما بسبب اتهامات متبادلة بدعم صناعة الطائرات خارج إطار القواعد القانونية، ثم تأججت في ظل السياسة الحمائية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب.

كما أن القرار يأتي على الرغم من عقد الآمال على هدنة تجارية بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أجازت هذا العام للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأميركية.

والخلاف المتعلق بصناعة الطيران يسبق وصول ترامب إلى البيت الأبيض بكثير، لكن واشنطن انتهزت الفرصة لفرض رسوم جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار على منتجات الأوروبيين بعد الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية العام الماضي.

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