الخارجية الأمريكية تحقق فى تغيير موعد انتهاء مهام ترامب على موقعها

أفادت مصادر لموقع "BuzzFeed" الإعلامي الأمريكي بأن الخارجة الأمريكية فتحت تحقيقا في تغيير موعد انتهاء مهام الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس على الموقع الرسمي للوزارة.وقالت المصادر إن "موظفا ساخطا" غير موعد انتهاء مهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه إلى 11 يناير الجاري على الصفحتين اللتين تتضمنان السيرة الذاتية للرئيس ترامب ونائب الرئيس بينس على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية على الإنترنت.وتشير المصادر إلى أن إجراء التحقيق سيكون صعبا لأن الكثير من موظفي الخارجية يتمتعون بإمكانية إدخال التعديلات على صفحات الموقع.وأكدت أن هذا العمل لم يكن ناجما عن هجوم سيبراني.وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن نحو 100 دبلوماسي أمريكي دانوا ما وصفوه بـ "التحريض على أعمال العنف والعصيان" من قبل ترامب في إشارة إلى خطابه الذي كان سببا في اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس يوم 6 يناير.