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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المراكز الأمريكية: تطعيم 9 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:55 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المطعمين بلقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حوالي 9 ملايين شخص، إلا أن الجائحة لم تتراجع بعد.

وحسبما أفادت وكلة أنباء " تاس" أفادت المراكز الأمريكية بأنه تم تطعيم 8987322 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاحين المسجلين في البلاد، وهما المصل الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ولقاح شركة "مودرنا" الأمريكية.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن حكام عدد من الولايات الأمريكية عن نقص اللقاحات لضمان التطعيم بوتيرة ضرورية، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه البلاد مؤشرات متزايدة لانتشار الفيروس، حيث تجاوزت الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي 200 ألف حالة، بينما وصل متوسط عدد الوفيات إلى 3200.

وفي هذا السياق أكد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، يوم 9 يناير، أنه يتوقع بقاء عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا عند مستوى يتراوح بين 2500 و5000 شخص، مبينا في مقابلة صحفية: "من المرجح أن تتدهور الأوضاع أثناء يناير وربما في بعض أيام فبراير قبل أن يحصل تحسن".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 22.5 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بما يربو على 375 ألف متوف.

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