بعد إدعائه الإصابة بالسرطان.. العقوبة المنتظرة للشاب محمد قمصان

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب شاب يدعى محمد قمصان، الذي أدعى أنه مصاب بالسرطان ونشر قصته على السوشيال وتعاطف معه الجميع ليتم اكتشاف في النهاية أنه ليس مصاب بالسرطان من الأساس.ظل "قمصان" يدعي إصابته بمرض السرطان تحديدًا "لوكيما الدم" لمدة زادت عن الـ7 أشهر، حتى قرر اصدقائه إزالة الستار عن هذا الادعاء، فدوّنوا هاشتاج يحمل اسم "افضح قمصان"، وأكدوا فيه أنه ليس مريضًا بالسرطان، وإنما يدعي ذلك لتحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق نسب مشاهدة عالية على قناته بموقع "يوتيوب".بعد ذلك ألقت قوات الأمن القبض عليه للتحقيق معه، في ادعاء إصابته بالسرطان، ويرصد "الدستور" الحكم المتوقع على قمصان، في سياق السطور التالية: -من جانبها قالت أميرة أبوالعز، المحامية، إن "قمصان" حاليًا يقع تحت طائلة القانون، لأنه أذاع خبر كاذب تسبب في الزعر وغضب المجتمع، وهو خبر تفشي السرطان في جسده وتمكنه منه، ومن المتوقع رحيله في أي وقت.وأضافت "أبوالعز"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المادة 188 من قانون العقوبات، تقضي بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.واختلف محمد الزناتي، المحامي، في هذا الأمر، مؤكدًا أن الواقع يؤكد خروج محمد قمصان دون تطبيق أي عقوبة عليه لأنه لم يتربح من هذا الفعل.