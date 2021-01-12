البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى واشنطن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.وكانت وكالة "رويترز" أفادت نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ 50 مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.من جهة أخرى، قالت قناة ABC إن مذكرة لمكتب التحقيقات، اطلعت عليها القناة، تشير إلى أن "احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ 50 ابتداء من 16 يناير وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونجرس من 17 يناير وحتى 20 يناير.ويشار إلى أن المذكرة تحذر من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير في حال حاول الكونجرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بـ "انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك.