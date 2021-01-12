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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس البرتغال بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:43 ص
رئيس البرتغال
رئيس البرتغال
وكالات
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أكد الموقع الرسمي للرئاسة البرتغالية، إصابة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس، إلى أن اختبار الرئيس للكشف عن كورونا كان سلبيا يوم الأحد، وعلى الرغم من سلبية اختبار مولدات المضاد، كانت نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إيجابية.

وأضاف البيان أن الرئيس لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

يذكر أن البرتغال سجلت أكثر من 489 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء وأكثر من 7.9 ألف حالة وفاة جراء الفيروس، حسب معطيات وزارة الصحة البرتغالية التي نشرتها يوم الإثنين.

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