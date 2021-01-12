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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعيين بيت جاينور وزيرا للأمن الداخلى الأمريكى بالوكالة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:21 ص
علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة الأمريكية
وكالات
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، بيت جاينور، سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة، بعد تنحي تشاد وولف من المنصب.

ويقع على عاتق جاينور الإشراف على التنسيق الأمني مع الشرطة والحرس الوطني والإدارات الأخرى.

وتشرف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الخدمة السرية، التي تقود الجهود الأمنية في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن وولف سيتنحى عن منصبه.

وأضاف المسئول أن وولف أبلغ موظفيه يوم الإثنين أنه سيتنحى، ليصبح أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب يستقيل بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

يذكر أن ترامب سحب ترشيح وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي بشكل دائم الأسبوع الماضي، وقال وولف حينها إنه سيتنحى على الفور.

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