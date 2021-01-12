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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب وبينس يتعهدان بالعمل لمصلحة أمريكا «حتى نهاية» ولايتهما

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:09 ص
ترامب وبينس
ترامب وبينس
وكالات
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أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بينس، تعهدا بالعمل لمصلحة البلاد، "حتى نهاية" مدة ولايتهما.

ونقلت الوكالة عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله، إن ترامب وبينس التقيا في البيت الأبيض مساء الإثنين، وأجريا "محادثة جيدة"، وسط تقارير عن توتر العلاقة بين الجانبين، بعد حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن في السادس من يناير الحالي.

وكانت شبكة CBS الأمريكية أفادت في العاشر من يناير الحالي، بأن ترامب وبينس لم يتواصلا منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث أكد مصدر مقرب من بينس أن ترامب لم يتصل بنائبه للاطمئنان على سلامته وعائلته خلال حادثة اقتحام الكابيتول، على الرغم من أن بعض الذين تسللوا إلى داخل مقر الكونجرس كانوا يهتفون شعارات داعية لـ"إعدام بينس خنقا".

وبحسب الشبكة، لم يذكر ترامب نائبه في تصريحاته العلنية منذ الأربعاء أيضا، عندما نشر عبر "تويتر" تغريدة روج فيها فكرة بأن بينس باعتباره رئيسا لمجلس الشيوخ يحظى بالصلاحيات الكافية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

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