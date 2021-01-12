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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:08 ص
مكتبة الحضارة الإسلامية
مكتبة الحضارة الإسلامية
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالميلاد المجيد، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرض فني بعنوان "العائلة المقدسة "، فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية - فرع مكتبة القاهرة الكبرى- بسبيل قايتباي بالقلعة.

تأتي الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ العام الماضي، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبدالمحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

ويقام على هامش الورشة معرض فني، يتضمن مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية بتصميمات متنوعة لمشاهد من رحلة العائلة المقدسة للفنانة الدكتورة مى السباعي المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة وعدد من طلبة الكليات المتخصصة، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية.

وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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