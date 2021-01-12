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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:05 ص
كمال رحيم
كمال رحيم
نضال ممدوح
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تستعد دار العين للنشر والتوزيع خلال أيام٬ لطرح الجزء الأخير من ثلاثية الكاتب الروائي كمال رحيم٬ رواية «أحلام العودة»، وهي الجزء الثالث من ثلاثيته التي بدأها بروايته «المسلم اليهودي»٬ والتي صدرت قبل أسابيع عن دار العين أيضًا.

وكعهد الكاتب في جزئيه السابقين، توقف أمام لحظات صعبة يواجهها بطل العمل «جلال»، لحظات زمن مشحونة بعواطف ومشاعر متضاربة وصراع مع ما هو غير إنساني في هذه الحياة، عمل يزخر بتشكيلات جمالية، تنساب دون صخب أو ضجيج.

ثلاثية الروائي «كمال رحيم» أبرزت حالة التسامح الديني انطلاقًا من تكامل الأديان السماوية، وقد تجلى هذا الملمح الدلالي عبر الحوار والمواقف وتنوع المكان وجدل الشخصيات، مما أعطى للرواية في أجزاءها الثلاثة حيوية موصولة وتكاملًا في الفكر والإبداع.

وموضوع هذه الثلاثية الروائية موضوع حساس، يعالجه الكاتب معالجة جريئة وليست صاخبة، معالجة فنية من خلال تشكيلات جمالية تتسلل إلى القارئ وتراوغه وترسخ في وجدانه، وبلغة فيها دفء العامية وجزالة الفصحى.

جاءت الرواية كفكرة بديعة خارج الإطار التقليدي، ربما مسها آخرون لكنها لم تكن البؤرة، «كمال رُحيِّم» هو الذي جعلها البؤرة، وبسرد رشيق عميق، يغريك في البداية بأنه سيحكي لك قصة، لكن حين تنغمس في القراءة تكتشف أنك لا بد أن تكون يقظًا لكل كلمة تُقرأ.

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