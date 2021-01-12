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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحياة فى بساطتها وتلقائيتها تغزلها صفاء عبد المنعم فى داية وماشطة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:51 ص
صفاء عبد المنعم
صفاء عبد المنعم
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع٬ أحدث إبداعات الكاتبة صفاء عبد المنعم٬ "كتاب داية وماشطة.. عادات وتقاليد". ويقع الكتاب في حوالي 232 صفحة من القطع المتوسط.

وقالت صفاء عبد المنعم في تصريحات خاصة لــ"الدستور" يضم الكتاب 13 جزء مقسمين إلى أسماء، الفصل الأول بعنوان "إيه تعمل الماشطة فى الوش العكر" وعلى سبيل المثال (قعدة الجبنة) وهو فصل جمع ميدانى من منطقة العالى بحلايب. وهذا الكتاب جمع من بعض محافظات مصر٬ حسب الرواة الذين تم الجمع منهن، مثل الدايات الباقيات على قيد الحياة، أومن بعض النساء.

سيأخذك هذا الكتاب الممتع إلى عالم سحري جميل، إلى الحياة فى بساطتها وتلقائيتها، حيث كوز ذرة، أو عروسة ورق تصنع على شكل عروس للرقية، أو خمسة وخميسة، وقرن شطة يوضع على جبهة طفل وليد.

سيأخذك إلى حيث اتكاء العقلية الشعبية على الأحلام والعادات والتقاليد لتفسير شئ مجهول غامض ملغز محير، وعلى السكان السفليين من الجن والمردة أن ينصاعوا طوعا أو كرها. وإن سقط طعام على الأرض والتقطناه تركنا بعضا منه، وعلى الوالدة أن ترش الأرض بلبن السرسوب قبل أن تلقم ثديها فم طفلها الرضيع.

تقول صفاء عبد المنعم فى المقدمة:"شعب بلا عادات وتقاليد هو شعب فاقد للهوية".
قوليلى موال عن العشق؟
عجبى على بنت بيضا
خيلانى كل ما فوت
لابسه حلق من صفا
ومكلفاه بياقوت
أنا قلت لها يا بت ما تجودى
بالوصل مرة
قالت ما أجود بالوصال
دنا لما أكون راح أموت.

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