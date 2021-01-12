صحيفة: بريطانيا ستفرض قيودًا على الصادرات من الصين بسبب تعاملها مع الإيغور

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية بأن سلطات المملكة المتحدة تخطط لتشديد القواعد بشأن استيراد البضائع من الصين بسبب تعامل بكين مع الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ بشمال غربي الصين.وحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيدلي أمام البرلمان اليوم الثلاثاء بتصريح بشأن "تعامل بريطانيا مع العمل القسري في شينجيانغ"، حيث تعتزم لندن اتخاذ موقف أكثر شدة من الصين.ومن بين الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها بريطانيا زيادة الغرامات على الشركات التي تنتهك القوانين الخاصة بمنع استيراد المنتجات من إقليم شينجيانج، كما سيكون من واجب الشركات اتخاذ إجراءات إضافية للتأكد من عدم وجود أي علاقة بالعمل القسري لسلسلة التوريد التابعة لها.يذكر أن بريطانيا تتهم الصين بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الذي يقطنه الأيغور المسلمون، الذين يشملهم برنامج صيني "للتعليم وإعادة التأهيل" مثير للجدل، لكن بكين ترفض الاتهامات الموجهة لها بهذا الصدد.