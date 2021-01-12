رئيسا وزراء كندا وإيطاليا يناقشان سبل مكافحة جائحة كورونا

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، ونظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، هاتفيًا، الجهود المبذولة في الدولتين لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأولوية طرح لقاحات آمنة وفعالة لتمكين الانتعاش الاقتصادي القوي.واتفق الزعيمان على الحاجة إلى التعافي المستدام من الوباء، بما في ذلك دعم الدول الأكثر عرضة للخطر، وأهمية التنسيق الدولي، وفقًا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية.كما ناقش المسؤولان قيادة إيطاليا هذا العام كرئيس لمجموعة العشرين، وكمضيف مشارك لمؤتمر المناخ الشراكة مع المملكة المتحدة.وأكد الزعيمان الحاجة إلى عمل عالمي طموح من شأنه أن يخلق الزخم ويؤدي إلى نتائج في معالجة تغير المناخ.وأعلن رئيس الوزراء الكندي، أنه سيعقد اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء بأربع جلسات في أيام 12 و14 و18 و21 يناير الجاري.وتركز اجتماعات مجلس الوزراء على عمل الحكومة المستمر لإدارة الجائحة في كندا، بما في ذلك أكبر طرح للقاحات في تاريخ البلاد، كما سيناقش رئيس الوزراء والوزراء سبل مواصلة التعاون مع المقاطعات والأقاليم، والشركاء من السكان الأصليين والصحة العامة، لتحصين أكبر عدد ممكن من الكنديين - في أسرع وقت ممكن - مع إعطاء الأولوية لمن هم الأكثر عرضة للخطر.