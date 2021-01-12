محمد فرج يوقع ويناقش كتابه «هايكو عامل معاصر».. الليلة

تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب «مياومة.. هايكو عامل معاصر»٬ والصادر مؤخرًا عن دار مصر المحروسة للنشر٬ للكاتب محمد فرج٬ ويناقش الكتاب الكاتب المترجم ياسر عبد اللطيف٬ وذلك بمقر فيلا إبداع بالدقي.وبحسب الكاتب شادي لويس، يقدم محمد فرج في "مياومة: هايكو عامل معاصر"، كتيب إرشادات، موجهًا لـ"الزملاء" كما يشير الإهداء، تتصدره صلاة صباحية أو قانون إيمان للعجز، وقاموس صغير لعاهات عمال الياقات البيضاء المعاصرين، توجيهات تشغيل لتحويلها إلى مرافق عامة، لائحة غير معلنة بألعاب سحرية لتمرير ساعات العمل و"صناعة جسر طويل فوق الكارثة".مسودة أولية لرواية خيال علمي، تدور حول ماكينة لتحويل السأم في أجساد العمال إلى طاقة، يبيعها صاحب العمل إلى العمال أنفسهم، ومعها دليل مبسط ودقيق لآلام العظام وتاريخها الشخصي، منذ توقف البشر عن تسلق الأشجار، وفي الخاتمة سجل شبه شعري بأحلام الشبق عن علاقات ثلاثية وقطارات تجرى على سطح المياه، بين ماء وماء، أحلام لا تتعلق بتغيير الواقع "بل عن مساحة لعيش لا يمكن لها أن تحدث".