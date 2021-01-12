المكتب العربى للمعارف يصدر رواية «ليليا والأرجوان»

صدرت مؤخرا عن المكتب العربي للمعارف للنشر٬ رواية بعنوان "ليليا والأرجوان" من تأليف رانيا عزي، وتدور أحداثها في أجواء رومانسية خيالية.ومما جاء فيها نقرأ: هذا هو الحب، الشعور الوجداني الذي لا نستطيع لمسه أو رفضه أو التحكم به! الحالة الوجدانية التي تنتعش معها الحياة وتنضج بها الحواس، وترتقي بها الأحلام، ويسمو بها العقل إلى الإيجابية، الإيجابية في إمكانية تحقيق أي شيء مهما كانت استحالته! الحب ايضًا تضحية؛ أن تضحي وتسعد بتضحياتك دون انتظار المقابل، ولكن فلينظر كل منا أين يضع تضحياته؟ لمن يستحقها ويُقدرها، أم لمن يؤمن أنها حق مكتسب!.وفي مقطع آخر تقول المؤلفة: لا تبحث عن الحب، فهو سيأتي راكضًا إليك وحده، هو من سيختارك، فقط ستجد نفسك مستسلم له تمامًا، منزوع المقاومة، تنجرف مع امواجه وتعيش كل تقلباته، بل ستغوص في اعماقه لتشبع روحك منه قدر الإمكان. لذا، ادخل الحب بقوة، عشه بحواسك، وتعايش معه بحكمة وصدق، أخلص له، ولكن توقع دائمًا الخسارات واختلاف النهايات.