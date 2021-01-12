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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول أول طائرة ركاب سعودية إلى قطر منذ صيف 2017

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:42 ص
وصول طائرة ركاب سعودية
وصول طائرة ركاب سعودية
وكالات
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وصلت أول طائرة ركاب سعودية إلى قطر منذ انقطاع أكثر من 3 سنوات، وذلك على خلفية توصل البلدين إلى اتفاق لاستئناف حركة الطيران ضمن المصالحة الخليجية.

ونشرت شركة "الخطوط الجوية القطرية" صورًا تظهر وصول الطائرة التابعة لشركة "الخطوط الجوية العربية السعودية‎" إلى مطار حمد في الدوحة واستقبال القادمين.

وقبل ذلك أعلنت "الخطوط الجوية القطرية" استئناف رحلاتها إلى السعودية مع مغادرة الرحلة رقم QR1164 من الدوحة إلى الرياض يوم الإثنين في تمام الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي على طائرة من طراز "إيرباص A350-1000".

ويأتي هذا التطور بعد مرور أكثر من 3 سنوات من التوتر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف حركة المواصلات مع الدولة الخليجية.

وفي طفرة كبيرة لتسوية هذه الأزمة تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة.
وصول طائرة ركاب سعودية
وصول أول طائرة ركاب سعودية إلى قطر منذ صيف 2017
وصول طائرة ركاب سعودية
وصول طائرة ركاب سعودية
وصول أول طائرة ركاب سعودية إلى قطر منذ صيف 2017
وصول طائرة ركاب سعودية

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