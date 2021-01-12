إعلام لبنانى: الحريرى فى تركيا بتكليف عربى لفتح أبواب الوساطة بين أنقرة والرياض

أفادت قناة «الجديد» اللبنانية، بأن زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تركيا، جاءت بتكليف عربي لفتح أبواب الوساطة بين أنقرة والرياض.وأوضحت القناة أن «مهمة الحريري في تركيا كانت بتكليف عربي، وهو توجه إلى هناك بمهمة سرية تتعلق بفتح أبواب الوساطة بين تركيا والسعودية، وبموافقة إماراتية».وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحريري، محادثات ثنائية في إسطنبول الجمعة الماضي، حيث بحثا التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة.وأفادت دائرة الاتصال للرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان عقد لقاء مع الحريري في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلًا عن التعاون في القضايا الإقليمية.