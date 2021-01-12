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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل تراجعا كبيرا للإصابات اليومية بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:01 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية، 456 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في تراجع لافت لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 456، لتصل إلى مستوى 452988 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 19215 تعتبر نشطة.

وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع كبير في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أن بلغ يوم 8 يناير 1543 حالة، وفي 9 يناير 1416، وفي 10 يناير 895.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 24 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7767 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

ويمثل هذا العدد انخفاضًا لمؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في المملكة بعد أن بلغ يوم 8 يناير 40 حالة، وفي 9 يناير 24، وفي 10 يناير 34.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1110 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 426006 بمعدل تعاف بلغ 94%.

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