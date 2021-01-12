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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مبادرة لتدريب الأطفال على توثيق التراث النوبى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:16 ص
كوما وايدي
كوما وايدي
نضال ممدوح
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تستعد مبادرة «كوما وايدي» في خطوة جديدة لها للحفاظ على التراث النوبي من خلال الأفلام الوثائقية، بتجهيز عدة ورش لتدريب الأطفال على صناعة الأفلام الوثائقية، بهدف توثيق التراث النوبي وثقافتها، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقالت حفصة أمبركاب، أن مؤسسة «كوما وايدي» تركز في البداية بأن يتعلم الأطفال ما هو التراث والمكون التراثي والثقافي الخاص بأسوان، كما سيتم تخصيص مساحات مفتوحة مع الأجيال الكبيرة، ليسردوا قصص وحكايات عن النوبة وعائلاتها مثل الجعافرة والعبابدة والبشارية الذين يعتبرو مكون أسوان الثقافي والتراثي، وأيضًا كيفية البحث عن الحواديت التي تخص وتوثق تراثهم.

وأضافت: «سيتم بعد ذلك تخصيص عدة ورش لتعليم المهارات الفنية لصناعة الأفلام، مثل كتابة السيناريو والإخراج والمونتاج، كما أكدت على حرص مؤسسة "كوما وايدي" بالتزام الإجرائات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأن لا يزيد عدد المشاركين عن 15 طفلًا للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي».

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