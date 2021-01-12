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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميلان يعير البرازيلى دوارتى لفريق باشاك شهير التركى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:13 ص
ميلان
ميلان
وكالات
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أعلن نادي ميلان الإيطالي، في بيان رسمي، انتقال مدافعه البرازيلي ليو دوارتي البالغ 24 عاما إلى باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة ضمن فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "الروسونيري" في بيانه: "توصل ميلان وإسطنبول باشاك شهير إلى اتفاق، بشأن إعارة ليوناردو كامبوس دوارتي. سينضم اللاعب لباشاك شهير حتى 30 يونيو 2022 مع خيار الشراء بشكل نهائي".

ولعب دوراتي 9 مباريات فقط بقميص ميلان منذ انضمامه إلى النادي الإيطالي العريق قادما من فلامينغو البرازيلي صيف 2019، 6 منها في الموسم الماضي و3 في الموسم الجاري.

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